28 июня, 10:45

В Словакии станет обязательным посещение школ детьми иностранцев

Аналогичные правила действуют в Польше и Чехии

БРАТИСЛАВА, 28 июня. /ТАСС/. В Словакии с сентября 2024 года обяжут детей проживающих в республике иностранцев, включая беженцев, посещать словацкие школы. Об этом сообщил в среду министр образования республики Даниэль Бутора, слова которого привело Словацкое телевидение.

"Министерство подготовит законодательные изменения, чтобы со следующего 2024-2025 учебного года, то есть с сентября 2024 года, стало обязательным посещение школ для детей со статусом иностранца или получивших временное убежище", - сказал Бутора. Летом, по его словам, ведомство не успеет подготовить необходимые поправки в законы и поэтому правила пока не коснутся пребывающих в республике детей с гражданством других стран.

Словацкие власти ранее проинформировали, что сделают обязательным условием для выплаты пособий беженцам с Украины посещение их детьми школ республики. В Братиславе отмечают, что такие правила уже действуют в Польше и Чехии. 

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