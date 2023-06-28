В Госдуму внесли законопроект о ранней помощи детям с отклонениями

Он подразумевает введение понятийного аппарата по основным направлениям комплексной реабилитации инвалидов, "которые уточнены и дополнены новым направлением по ранней помощи"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предусматривает порядок организации оказания ранней помощи детям до трех лет с отклонениями без наличия инвалидности. Текст размещен в думской электронной базе.

Так, согласно пояснительным материалам, законопроектом вводится понятийный аппарат по основным направлениям комплексной реабилитации инвалидов, "которые уточнены и дополнены новым направлением по ранней помощи".

Закон о социальной защите инвалидов в РФ предложено дополнить статьей "Ранняя помощь детям и их семьям", под этим, согласно проекту, подразумевается "комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет" независимо от наличия инвалидности, "имеющим ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья", которые могут привести к ограничениям. Эти услуги направлены "на содействие физическому и психическому развитию таких детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации", на формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и родителей, их сверстников и интеграцию в общество. Речь также идет о повышении компетентности родителей "с целью комплексной профилактики формирования или утяжеления детской инвалидности".

"Примерные требования к организации и осуществлению ранней помощи детям и их семьям утверждаются правительством Российской Федерации", - говорится в законопроекте. Само положение об оказании такой помощи будет утверждаться руководством регионов.