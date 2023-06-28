Муфтий Чечни заявил, что идеология Запада узаконила войну с исламом

По словам Салаха Межиева, государственная политика Запада "пропитана безбожием и нацелена на распространение культа разврата и нечисти"

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Акция по сожжению Корана в Швеции является очередным подтверждением того, что идеология Запада узаконила войну с исламом. Об этом в Telegram-канале заявил в среду муфтий Чечни Салах Межиев.

"Полиция Швеции задерживает тех, кто пытается остановить кощунственный акт, и охраняет того, кто глумится над священным Кораном. Враги Всевышнего в очередной раз показали свое истинное лицо и узаконили войну с исламом и мусульманами. Такова идеология западного мира", - считает муфтий.

По его словам, вся государственная политика Запада пропитана безбожием и нацелена на распространение культа разврата и нечисти.

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Ранее в интервью шведским СМИ Момика говорил, что его акция не направлена против вступления Швеции в НАТО, а он просто хотел бы запретить Коран в королевстве.