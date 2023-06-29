Глава Дагестана заявил об увековечивании памяти всех погибших в ходе СВО бойцов из региона

По словам Сергея Меликова, в честь военных назвали школы и улицы, установили памятные таблички в местах проживания

ДЕРБЕНТ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана увековечили память всех военнослужащих из региона, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). В их честь были названы школы и улицы, установлены памятные таблички в местах проживания, сообщил в среду глава республики Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы 9 мая начали и потом эту работу продолжили", - сказал глава региона. По его словам, память военнослужащих увековечена также в названиях спортивных залов.

Меликов добавил, что республиканские власти продолжают концентрировать усилия для поддержки военнослужащих СВО. Он напомнил, что в начале июня в Дагестане было открыто региональное отделение федерального фонда "Защитники Отечества", в работе которого принимают участие сообщества вдов, матерей военнослужащих и другие общественные организации.