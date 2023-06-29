Минтруд заявил, что участники СВО с инвалидностью чаще всего нуждаются в протезах ног

Им также чаще нужны протезы рук и наборы средств для стомирования, сообщил замглавы ведомства Алексей Вовченко

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участники специальной военной операции с инвалидностью в большей степени нуждаются в протезах ног, также им чаще нужны протезы рук и наборы средств для стомирования. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

"Протезы ног априори нужны чаще. Но, если сравнивать с гражданскими инвалидами, у нас есть доля протезов рук и доля протезов ног. Так вот, доля протезов верхних конечностей [у участников СВО] выше гораздо, чем у гражданских. Это связано со спецификой, руки же не защищены никакими средствами", - сказал он.

Вовченко уточнил, что среди участников СВО выше спрос на стомы, так как ранения связаны не только с ампутацией - также случаются повреждения внутренних органов.

"Мы для этого отечественных производителей вводим, также из дружественных стран, содействие оказываем, чтобы они выходили на рынок. Например, по средствам ухода за стомами, это в основном все импортное было. Сейчас в Москве производство разворачивается, будут производить в большом количестве именно весь набор практически средств для стомирования и средств ухода за ними", - отметил он.

Как пояснил замминистра, первичное и даже вторичное протезирование участников СВО Минобороны России взяло на себя - и с финансовой стороны, и с организационно-технической. Минтруд в свою очередь проводит освидетельствование на предмет инвалидности, даже если пациент еще в госпитале Минобороны. Медико-социальная экспертиза нужна, чтобы все меры поддержки назначали на ранних этапах.

Отечественные производители

Вовченко добавил, что Соцфонд закупает более 55 тыс. протезных изделий в год. "До третьего уровня активности мы вообще все полностью отечественными производителями закрываем - у нас есть механические модули колена и стопы, то есть, всю механику мы закрываем. Сейчас появились уже отечественные производители именно по четвертому классу активности. Например, с процессорным управлением и с внешними источниками питания коленный модуль, три изделия уже наши отечественные разработчики представили, уже даже испытания провели", - рассказал он.

При чем, по его словам, российские производители создают такие изделия дешевле - если на немецкий модуль заявлена цена от 2 млн рублей, то в РФ - около 1,2 млн рублей.