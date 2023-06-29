Татьяна Навка запустит новое шоу "Команда" об историях успеха выдающихся россиян

Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре KION 6 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запустит интервью-шоу "Команда" об историях успеха известных российских спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков и бизнесменов. Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре KION 6 июля, сообщили ТАСС в четверг представители сервиса.

"6 июля в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера интервью-шоу "Команда". Шоу расскажет о людях, которые добились успеха в самых разных областях деятельности - в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. А также об их командах, которые вдохновляли и поддерживали героев на разных этапах становления, помогали стать лучшими в своем деле. Вести шоу будет российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка", - рассказали в KION.

Проект состоит из 24 серий. Каждый выпуск будет посвящен конкретному герою, который вместе с Навкой будет разбираться, в чем его личная формула успеха и какую роль в профессиональном становлении сыграла команда. Первыми героями шоу станут футболист Андрей Аршавин и певец Григорий Лепс. Также своими историями успеха поделятся хоккеист Александр Овечкин, режиссер и актер Константин Богомолов, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и предприниматель Ольга Ускова.

"История любого экстраординарного успеха - это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения", - цитирует пресс-служба KION Навку, которая также является продюсером проекта.

Производством интервью-шоу "Команда" занимается компания "Докадог" при поддержке с Института развития интернета. Руководитель проекта - Николай Зацепин, режиссер - Игорь Абидов. Шоу будет выходить с 6 июля еженедельно.