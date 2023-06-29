В "Рувики" рассказали об авторах и рецензентах интернет-энциклопедии

Статьи сможет писать любой читатель, а проверять их на качество и соответствие правилам будут эксперты портала

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Автором статьи на портале "Рувики", который запускается как аналог русскоязычной "Википедии", может стать любой, при этом выверять все материалы будут эксперты, тексты также будут получать специальные пометки, сообщили в четверг в пресс-службе платформы.

"Любой может стать автором "Рувики", но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Пользователи привносят в проект актуальные темы, отражающие интересы общества, а редакция в партнерстве с привлеченными экспертами и профессиональными площадками обеспечивают качество содержания статей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы, которые редакция проверила на предмет соответствия правилам площадки, будут получать пометку "Выверенные статьи". Статьи, созданные при участии экспертов, в свою очередь, будут получать статус "Рецензированных". "Читатель сможет увидеть, какой эксперт работал с материалом, и получит возможность ссылаться на энциклопедический текст без опасения столкнуться с ошибкой", - добавили в "Рувики".

На сегодняшний день рецензентами материалов на "Рувики" уже выступают Ассоциация музеев космонавтики, Научно-мемориальный музей имени профессора Н.Е. Жуковского, Государственный музей истории космонавтики в Калуге, Центральный дом авиации и космонавтики, фелинологическая система РСА (Professional Cat Assembly), Русское фелинологическое общество, российские авиационные конструкторские бюро и другие.

Сложные и спорные вопросы, требующие детального рассмотрения, также будут рассматриваться Общественным советом "Рувики", куда войдут эксперты, представители ВУЗов и научных институтов.

Ранее генеральный директор АНО "Интернет - энциклопедия Рувики" Владимир Медейко сообщил ТАСС, что портал "Рувики" заработал в тестовом режиме. До конца месяца его создатели планируют перейти с бета-версии на полноценный запуск. На сайте "Рувики" указано, что в настоящее время на портале размещено уже 1 910 653 статьи.