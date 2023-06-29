КС решил, что мировой суд должен рассматривать обвинения даже при отказе в уголовном деле

Судьи напомнили, что в России каждый гражданин может выступать с частным обвинением в отношении других лиц и самостоятельно осуществлять уголовное преследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу жительницы Петербурга, постановил, что при отказе со стороны соответствующих органов в возбуждении уголовного дела потерпевшее лицо имеет все основания обратиться к мировому судье со своим частным обвинением. Отказ в рассмотрении мировым судьей дела лишь на основании отказа в запуске уголовного процесса до этого противоречит законодательству, следует из опубликованного в четверг постановления КС РФ.

"Конституционно-правовой смысл части четвертой статьи 24 и пункта 5 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике", - говорится в тексте постановления.

Дело о побоях

Поводом для проверки конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса (УПК) стала жалоба жительницы Петербурга Анны Школьник. Согласно материалам дела, в феврале 2020 года гражданка Б. во время конфликта нанесла Школьник несколько ударов. Полицейские несколько раз отказывали потерпевшей в возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) сначала из-за отсутствия, по их мнению, самого события преступления, затем - из-за отсутствия состава.

Отказы в возбуждении дела несколько раз оспаривались прокурором, материалы направлялись обратно полицейским, однако положительное решение так и не было принято. Тогда Школьник решила обратиться с частным обвинением к мировому судье, но и там в возбуждении уголовного дела частного обвинения ей было отказано. Мотивировка - наличие неотмененного постановления со стороны МВД об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на статью 24 и пункт 5 части первой статьи 27 УПК.

В вышестоящих судебных инстанциях Школьник было отказано в удовлетворении ее требований. Исчерпав другие способы защиты своих прав, петербурженка обратилась с жалобой в КС РФ. По мнению гражданки, оспариваемые положения УПК ведут к тому, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела органами фактически блокирует саму возможность производства по делам частного обвинения, и частный обвинитель лишается получения реальной судебной защиты.

Решение КС РФ

Судьи КС РФ напомнили, что в России каждый гражданин может выступать с частным обвинением в отношении других лиц и самостоятельно осуществлять уголовное преследование. В отличие от форм публичного и частно-публичного обвинения, когда возбуждение дела невозможно без решений следственных органов, в частном обвинении потерпевший может сразу обращаться в суд.

Однако зачастую граждане в подобных делах первым делом идут в полицию. Сами же полицейские могут отказать в возбуждении уголовного дела, но в то же время такой отказ не может разрешить вопрос о наличии или отсутствии самого состава преступления. Поэтому постановление об отказе в возбуждении дела за отсутствием в деянии состава преступления должно расцениваться как не имеющее юридической силы и подлежащее обязательной отмене.

Соответственно, когда гражданин обращается в суд с частным обвинением, предыдущие отказы в возбуждении дел со стороны органов не могут служить основанием для отказа в возбуждении дела уже мировым судьей по частному обвинению. Иное истолкование оспоренных положений приводило бы к нарушению конституционных прав потерпевшего.

В КС РФ отметили, что по делу самой Анны Школьник сроки давности для уголовного преследования уже истекли. Тем не менее, она имеет право обратиться с требованиями компенсации, чьи форма и размер определятся мировым судьей судебного участка №2 Санкт-Петербурга, который и рассматривал ее дело.