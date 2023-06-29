Кириенко посетил реконструируемый протезно-ортопедический центр в Донецке

Первый замруководителя администрации президента отметил необходимость подготовки команды специалистов, чтобы "буквально на следующий день после открытия центр заработал в полную силу"

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил ход реконструкции Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Одной из главных задач, которую должны решить в республике к открытию центра после реконструкции, отметил Кириенко, станет подготовка кадров, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"С первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и врио главы ДНР Денисом Пушилиным заехали в Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. По поручению президента здесь развернута масштабная реконструкция. Строители работают четко, качественно, в графике. Сдать объект планируют в ноябре", - написал Солнцев.

Он уточнил, что Кириенко отметил необходимость подготовки команды специалистов, чтобы "буквально на следующий день после открытия центр заработал в полную силу".

Как сообщал ранее врио главы ДНР, средства на реконструкцию Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра выделены по распоряжению президента России Владимира Путина. Предполагается, что в центре проведут комплексные строительно-монтажные работы и модернизацию оборудования. В частности, будут установлены современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации.

Кроме того, в центре создадут отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.