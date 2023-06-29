Движение поездов на Павелецком направлении МЖД планируют ввести в график за 90 мин

До момента возобновления движения поездов проезд на автобусе от метро Домодедовская до аэропорта Домодедово и в обратном направлении возможен по предъявлении железнодорожного билета "Аэроэкспресс"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) планируют ввести в график за 1,5 часа. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалась, что в связи со сходом нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная нет движения пригородных поездов и "Аэроэкспрессов" до аэропорта Домодедово и обратно. Пригородные поезда со стороны области курсируют от/до станции Бирюлево-Пассажирская, со стороны Москвы - от/до Варшавской.

"Движение поездов планируется ввести в соответствие с графиком в течение 90 мин", - значится в публикации.

Там уточняется, что до момента возобновления движения поездов проезд на автобусе от метро Домодедовская до аэропорта Домодедово и в обратном направлении возможен по предъявлении железнодорожного билета "Аэроэкспресс". Экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" от метро "Домодедовская" курсируют каждые 15 мин. Для увеличения провозной мощности автобусного маршрута на линию выпущены дополнительные автобусы.

"Дептранс Москвы добавил автобусы на маршрут м97 "Бирюлево Западное - Битцевская аллея". На нем можно доехать от метро "Южная" и "Пражская", а также МЦД-2 Покровское, до платформ Бирюлево-Товарная и Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления железной дороги", - добавляется в сообщении.