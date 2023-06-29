Путин на память оставил рисунок и автограф на сенсорной доске российского производства

Президент схематично, несколькими движениями набросал лицо человека и расписался под ним

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оставил необычный автограф на интерактивном экране российского производителя NexTouch.

Глава государства подошел к этому стенду на выставке компаний, победивших в конкурсе новых отечественных брендов. NexTouch производит сенсорные и классические дисплеи, интерактивное оборудование и другие устройства.

Рассказав о разработках, представитель компании вспомнил, как 10 лет назад Путин "расписался" на иностранной сенсорной доске в одной из школ - тогда глава государства выполнил рисунок, ставший известным как "Кошка. Вид сзади". Сейчас президента попросили оставить подпись уже на отечественном экране, на что Путин согласился.

Подойдя к сенсорной доске, он схематично, несколькими движениями набросал лицо человека и расписался под ним.

Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать новые российские бренды, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Больше 40 партнеров конкурса окажут поддержку финалистам, помогут "продвинуть" товары в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ.

Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).