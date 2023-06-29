Глава столичного округа требует прекратить работу наземного транспорта в пригородах Парижа

Валери Пекресс считает, что "нет необходимости подвергать риску ни водителей, ни пассажиров, даже несмотря на неудобства, которые это может представлять для населения"

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс потребовала прекратить работу наземного транспорта после 21:00 (22:00 мск) в пригородах столицы, охваченных беспорядками. Об этом она заявила в четверг журналистам на брифинге в коммуне Шатне-Малабри (департамент О-де-Сен).

"Я рекомендую префектуре полиции прекратить работу транспорта этим вечером, чтобы избежать поездок в ночное время там, где совершаются акты насилия", - приводит Agence France-Presse ее слова.

Пекресс также отметила, что в четверг вечером "нет необходимости подвергать риску ни водителей, ни пассажиров, даже несмотря на неудобства, которые это может представлять для населения".

Минувшей ночью трамвайный вагон пригородной линии был сожжен в коммуне Кламар в 10 км к юго-западу от Парижа. "Контактная сеть сожжена, трамвай застрял на рельсах. Мы переместим трамвай сегодня вечером, но ликвидация последствий займет недели. Речь идет о потерях общественных средств в миллионы евро. Это безответственно, с этой ситуацией нельзя мириться, она должна быть прекращена", - заключила Пекресс.

Начало беспорядков

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в пригороде Нантер, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. Также сообщалось о попытке проникновения в тюрьму "Френ" в департаменте Валь-де-Марн, однако вглубь территории пенитенциарного учреждения погромщики пробраться не смогли.

В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения. В четверг утром президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание межведомственного комитета для оценки ситуации и планирования ее урегулирования. В этот же день всем членам кабинета министров было предписано отменить неприоритетные поездки до нового распоряжения.

В четверг в Нантере проводится так называемый белый марш в память о погибшем подростке. Призыв к его организации распространила в соцсетях мать убитого.