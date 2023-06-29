Пользователи приложения "Метро Москвы" могут привязать к своим аккаунтам социальные карты

Около 5 млн пассажиров с льготным проездом смогут отслеживать онлайн историю своих поездок, 1 млн школьников и студентов - покупать льготные абонементы без обращения в кассу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Карту москвича стало возможным привязать в личном кабинете мобильного приложения "Метро Москвы". Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Около 5 млн пассажиров с льготным проездом смогут отслеживать онлайн историю своих поездок, 1 млн школьников и студентов - дополнительно покупать льготные абонементы без обращения в кассу", - написал мэр.

Он уточнил, что благодаря новинке при необходимости с помощью приложения родители могут увидеть передвижение своих детей на городском транспорте. Для этого им нужно привязать карту москвича ребенка к своему личному кабинету.