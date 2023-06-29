Чупшева: русский должен стать языком эмпатии

Директор Агентства стратегических инициатив считает, что он в отличие от английского должен ассоциироваться не с бизнесом, а с сопереживанием

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Русский язык должен ассоциироваться у мира с эмпатией, к этому нужно стремиться, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Самое большое количество идей и проектов поступает в блок социального развития. Те вопросы, которые мы ставим в конкурсе, касаются каждого из нас. <…> Мы все привыкли, что английский - это язык бизнеса. <…> Мы ставим задачу сделать русский язык мировым языком, связанным с эмпатией", - сказала она.

Приводя пример поступающих для реализации инициатив, Чупшева назвала идеи, связанные с развитием городов, многодетностью, созданием возможностей для молодежи.

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.