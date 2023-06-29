29 июня, 14:32

В Подмосковье сообщили об отсутствии массовых отключений электроэнергии на фоне непогоды

В отдельных населенных пунктах Раменского, Одинцовского и Рузского городских округов, а также городского округа Красногорск оперативно устранили кратковременные технологические нарушения электроснабжения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Массовые отключения электроэнергии на фоне неблагоприятной погоды не фиксируются в Московской области, в отдельных населенных пунктах наблюдались кратковременные технологические нарушения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"В Московской области отсутствуют массовые отключения электроэнергии на фоне неблагоприятных погодных условий. В отдельных населенных пунктах Раменского, Одинцовского и Рузского городских округов, а также городского округа Красногорск оперативно устранялись кратковременные технологические нарушения электроснабжения. На данный момент большинство потребителей подключены по нормальной схеме работы сетей", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в скором времени будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городском округе Красногорск. Электроснабжение будет восстановлено для 100 жителей муниципалитета.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что в некоторых округах Московской области наблюдается отключение электроэнергии. 

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