29 июня, 15:52

На Крымском мосту со стороны полуострова из-за дождей образовалась очередь до 4 км

Время ожидания досмотра увеличилось до двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Обильные дожди стали причиной скопления очереди автотранспорта длиной до 4 км на Крымском мосту, время ожидания досмотра увеличилось до двух часов. Штат сотрудников на пунктах досмотра увеличен, сообщил в четверг в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильным выпадением осадков со стороны Крыма образовалась очередь на Крымский мост до 4 км, время ожидания досмотра составило до двух часов. <…> Увеличен штат сотрудников на досмотровых пунктах и усилен контроль за их работой", - написал Лукашенко.

К вечеру четверга дождь прекратился. В районе Крымского моста пасмурно, ветер северо-западный до 8 м/с, температура воздуха около 16 градусов тепла.

На территории полуострова 29 июня было объявлено штормовое предупреждение. ГУ МЧС по региону предупреждало граждан о сильных дождях, граде и шквальном ветре 15-20 м/с. 

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