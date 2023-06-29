Минниханов выразил тревогу, что осквернения Корана в некоторых странах стали регулярными

Глава Татарстана отметил, что в России представители всех религий живут в мире и согласии

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Регулярные осквернения Корана при официальном разрешении властей некоторых стран вызывают тревогу и осуждение. Об этом заявил в четверг председатель группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", глава Татарстана Рустам Минниханов, комментируя акцию сожжения священной книги мусульман в Швеции.

"В эти важные для мусульман всего мира дни мы вновь стали свидетелями чудовищного осквернения священного Корана. Глубоко тревожит, что эти акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей. Как председатель группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" строго осуждаю этот бесчеловечный поступок", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Он отметил, что в России представители всех религий живут в мире и согласии, в том числе, благодаря усилиям президента Владимира Путина. "Ярким свидетельством глубокого уважения к исламу является твердая позиция Владимира Владимировича, что неуважение к Корану в России - преступление. А взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России", - сказал Минниханов.

Он выразил уверенность, что мусульмане в дни празднования Курбан-байрама молятся за единство, мир и благоразумие.

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников в исламе.