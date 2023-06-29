Жители Екатеринбурга пришли на акцию памяти погибшего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга собрались на акцию в память о шестилетнем мальчике, погибшем в приемной семье, передает корреспондент ТАСС.
Люди собрались у Воинского храма Архангела Гавриила. Храм расположен вблизи дома, где жил ребенок. Здесь на время поисков мальчика располагался штаб волонтеров.
Священнослужители провели отпевание погибшего.
Также жители города принесли цветы и игрушки к дому семьи и месту обнаружения тела - гаражу.
На месте обнаружения тела мальчика горожане организовали небольшой стихийный мемориал.