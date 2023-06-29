29 июня, 17:05

Жители Екатеринбурга пришли на акцию памяти погибшего ребенка

Горожане принесли цветы и игрушки к дому семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга собрались на акцию в память о шестилетнем мальчике, погибшем в приемной семье, передает корреспондент ТАСС.

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Люди собрались у Воинского храма Архангела Гавриила. Храм расположен вблизи дома, где жил ребенок. Здесь на время поисков мальчика располагался штаб волонтеров.

Священнослужители провели отпевание погибшего.

Также жители города принесли цветы и игрушки к дому семьи и месту обнаружения тела - гаражу.

На месте обнаружения тела мальчика горожане организовали небольшой стихийный мемориал.

  

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