В Буркина-Фасо на три месяца приостановили работу французского телеканала LCI

В одном из выпусков журналист LCI назвал "ложной информацией" ситуацию, связанную с актами насилия со стороны радикальных исламистских группировок на буркинийской территории

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Регулятор медиарынка Буркина-Фасо постановил в четверг приостановить на три месяца работу в стране французского информационного телеканала LCI.

"Решение о приостановке вещания вступает в силу немедленно", - приводит коммюнике Высшего совета связи Буркина-Фасо агентство AFP.

Решение о приостановке работы телеканала последовало после того, как в одном из выпусков журналист LCI назвал "ложной информацией" ситуацию, связанную с актами насилия со стороны радикальных исламистских группировок на буркинийской территории.

В декабре 2022 года буркинийские власти приостановили в стране деятельность французской радиостанции RFI после того, как она, по словам представителя правительства, передала репортаж, который запугивал населения Буркина-Фасо со стороны лидера террористов. В марте в Буркина-Фасо была приостановлена работа французского телеканала France 24 из-за показанного в эфире материала, который, как утверждали власти, был подготовлен при участии лидера террористической группировки.