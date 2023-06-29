29 июня, 17:57 Мишустин подписал распоряжение о закрытии морского погранпункта Октябрьский на Камчатке

С 2017 года этот морской погранпункт почти полностью прекратил свою работу из-за сезонности, в связи с чем начал рассматриваться вопрос о его закрытии