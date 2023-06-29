Мишустин подписал распоряжение о закрытии морского погранпункта Октябрьский на Камчатке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии морского грузового погранпункта Октябрьский на Камчатке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Закрыть морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Октябрьский (Камчатский край)", - сказано в документе.
С 2017 года морской погранпункт Октябрьский почти полностью прекратил свою работу из-за сезонности, в связи с чем начал рассматриваться вопрос о его закрытии.