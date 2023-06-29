29 июня, 17:57

Мишустин подписал распоряжение о закрытии морского погранпункта Октябрьский на Камчатке

С 2017 года этот морской погранпункт почти полностью прекратил свою работу из-за сезонности, в связи с чем начал рассматриваться вопрос о его закрытии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии морского грузового погранпункта Октябрьский на Камчатке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Закрыть морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Октябрьский (Камчатский край)", - сказано в документе.

С 2017 года морской погранпункт Октябрьский почти полностью прекратил свою работу из-за сезонности, в связи с чем начал рассматриваться вопрос о его закрытии. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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