В Финляндии обнаружили комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила

В Хельсинкском университете сообщили, что пока они не представляют опасности

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Хельсинкский университет сообщил об обнаружении в Финляндии комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила. Об этом в четверг сообщается на сайте высшего учебного заведения.

"Комары вида Culex modetus впервые обнаружены в Финляндии", - говорится в сообщении. "Был найден только один экземпляр этого вида, но я считаю маловероятным, что это будет единственный представитель этого вида в Финляндии", - заявила научный сотрудник отделения вирусологии Лорна Калверуэлл.

На сайте отмечается, что Culex modetus распространяет вирус Западного Нила, однако подчеркивается, что пока что опасности они не представляют. "На данном этапе финны не должны беспокоиться из-за обнаружения комаров. На сегодняшний день не было обнаружено ни одного случая заражения людей или лошадей в Финляндии, но это открытие для нас напоминание о том, что мы должны знать, какие виды комаров здесь обитают. Знание о потенциально переносимых комарами болезнях, с которыми эти виды связаны в других частях мира, помогает нам лучше исследовать вероятность возникновения этих инфекций в будущем", - приводятся на сайте слова Калверуэлл.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Инфекцию переносят комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров. У большинства пациентов симптомы заболевания не проявляются, у некоторых развивается фебрильная болезнь. Тяжелая форма заболевания развивается в редких случаях.