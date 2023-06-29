В Сыктывкаре после капремонта в сентябре планируют открыть историческое здание гимназии

По словам директора гимназии Ларисы Гладковой, работы выполнили на 85%

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /ТАСС/. Объект культурного наследия 1937 года постройки - гимназия имени Александра Пушкина в Сыктывкаре - откроется в сентябре после капитального ремонта, его проводят по федеральной программе модернизации школьных систем образования. При проведении работ отреставрировали исторические детали здания и создали новые пространства, рассказала директор гимназии Лариса Гладкова побывавшей на объекте вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой.

"Здесь никогда не было полноценной входной группы и мест ожидания для родителей. Не было раньше медкабинета, теперь отдельный медицинский блок с кабинетом врача, процедурной, медоборудование заказано. Здесь разместится начальная школа, откроемся в сентябре, строители завершают", - рассказала гостям директор. Здание закрыли в 2019 году, когда в стенах появились трещины. Детей и педагогов переселили в новую школу в микрорайоне Орбита.

По словам директора, капремонт выполнили на 85%, к работам привлекли местную строительную компанию, "поэтому все вопросы решаются быстро". Рабочие постарались максимально использовать все помещения и сделать их современными. Так, в распоряжении педагогов появится просторная учительская, к которой ведет историческая деревянная лестница. Отреставрирована аутентичная деревянная дверь, ведущая на балкон. Вместо узких коридоров и маленьких кабинетов-закутков создали широкие проходы и аудитории. Обеденный зал на 49 человек расширили до столовой на 70 мест. Одну из стен в новом читальном зале библиотеки решили не закрывать, чтобы показать аутентичный кирпич, из которого сложена школа. На ней разместят фотографии разных периодов истории страны. Как отметила начальник управления образования Сыктывкара Ольга Бригида, благоустроят и территорию возле гимназии, чтобы украсить это место в центре Сыктывкара, оно является одним из символов города.

"Это правильно - сохранять историческую ценность зданий и создавать современные условия для детей, многое будет зависеть и от педагогов. Программа капремонта, партийный проект "Новая школа" вдохнул жизнь во многие образовательные учреждения по всей стране. Проблемы с гимназией вскрывались по мере того, как проходил ремонт. Сегодня все школы [в Коми], которые должны быть сданы в 2023 году, по заверениям руководства будут сданы в срок", - сказала по итогам посещения вице-спикер Госдумы.

В 2022 году в Коми капитально отремонтировали и переоснастили четыре школы, в 2023 году ведется ремонт девяти учреждений.