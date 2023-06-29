В Бразилии организовали презентацию проекта Международный "Фестивальный марафон"

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что его также представят участникам международной общественно-политической конференции "Форум Сан-Паулу"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов организовал в Бразилии презентацию проекта Международный "Фестивальный марафон". Об этом парламентарий рассказал в четверг в беседе с ТАСС.

Международные "Фестивальные марафоны" - проект российского парламентского "Евразийского диалога" - проходят с 2014 года при поддержке Совета Федерации, МИД России, Министерства культуры РФ, Россотрудничества с участием депутатов Государственной Думы и региональных парламентариев, представителей партии "Единая Россия" и иностранных партнеров.

"Одной из основных задач визита российской делегации в Бразилию является презентация проекта "Фестивальный марафон", который в этом году впервые захватывает южноамериканский регион и западное полушарие", - сказал сенатор. По его словам, проект "Фестивального марафона" также будет представлен участникам международной общественно-политической конференции "Форум Сан-Паулу", который стартует в четверг. На полях мероприятия участники будут проинформированы об инициативе создания "Клуба друзей России", призванной содействовать популяризации российской культуры и поддержанию контактов между народами.

По словам Андрея Климова, будучи на "Форуме Сан-Паулу", члены российской делегации намерены обсудить с зарубежными коллегами развитие институтов гражданской дипломатии БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), таких, как муниципальный и молодежный форумы объединения. Отдельное внимание, подчеркнул он, будет уделено обсуждению вопросов противодействия распространению новых форм колониальной политики Запада в контексте подготовки к проведению в Москве в октябре текущего года международного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.