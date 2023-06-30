РЭУ им. Г. В. Плеханова подписал соглашение с аргентинским вузом

Руководитель представительства Россотрудничества в республике Ольга Муратова отметила, что университеты теперь намерены проводить совместные исследования, конференции, семинары, разрабатывать образовательные программы

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Российский экономический университет имени Плеханова и аргентинский Национальный университет Тукумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Об этом сообщила в четверг руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.

"Речь идет о проведении совместных исследований, конференций, семинаров, разработке совместных образовательных программ", - сказала она журналистам.

По словам Муратовой, к подписанию готовятся еще несколько соглашений между вузами России и Аргентины. На этой неделе Национальный университет Артуро Хауретче заключил договоренности о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Уфимским университетом науки и технологий. "Несмотря на определенные сложности, межвузовское сотрудничество между нашими странами развивается довольно активно. Российские вузы проявляют все больший интерес к Латинской Америке, и к Аргентине в частности", - отметила она.

В рамках недели российского образования, которую сейчас проводит Русский дом, также прошли ряд встреч и мероприятий, в том числе презентация УрФУ для аргентинцев. "Несмотря на сложную политическую ситуацию, мы отмечаем интерес к российскому образованию, особенно в сфере международных отношений, экономики, финансов, менеджмента и медицины, что, безусловно, служит признанием достижений России в этих областях", - отметила Муратова.