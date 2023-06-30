Южная Осетия привлекла сербских экспертов судебной археологии к поиску без вести пропавших

Речь идет об исчезнувших в ходе грузино-осетинского конфликта 1990-2008 годов

ЦХИНВАЛ, 30 июня. /ТАСС/. Эксперты судебной археологи из Сербии помогают властям Южной Осетии в поиске без вести пропавших в ходе грузино-осетинского конфликта 1990-2008 годов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу уполномоченный при президенте Южной Осетии по правам человека Инал Тасоев.

"Эксперты из Сербии - судебные археологи Андрей Старович и Югослав Пендич - были приглашены Международным комитетом Красного Креста (МККК). Вопрос был согласован в рамках трехстороннего Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х и 2008 годов. Мы пригласили их, чтобы они оказали нам помощь в поиске без вести пропавших, найти возможные места захоронений. Сейчас они исследуют те скудные материалы, которые нам удалось собрать, а также провели исследование возможных мест захоронений. Эксперты имеют большой опыт работы по поиску без вести пропавших. Скорее всего по итогам работы они дадут соответствующие рекомендации", - сказал Тасоев.

На сегодняшний день, по словам омбудсмена, в Южной Осетии считаются без вести пропавшими более ста человек, и одной из главных проблем в поиске этих лиц является отсутствие информации о возможных местах их захоронений.

"Если в поиске пропавших в 2008 году у нас еще есть какая-то информация, доказательства, какие-то следы, где эти люди пропали, то по 1990-м годам у нас есть большие проблемы. Прошло уже более 30 лет, и с каждым годом находить информацию бывает сложнее. Многих из очевидцев тех событий уже нет в живых, многие уехали в Грузию, некоторые не хотят делиться информацией. Но мы совместно с МККК продолжаем искать места захоронений - опрашиваем свидетелей, очевидцев тех событий, добываем информацию, которая порой оказывается не точной. Какого-то глобального прорыва в этом вопросе у нас нету, мы его и не ждем, но тем не менее, мы должны использовать любую помощь, а опыт этих специалистов должен нам пригодится и помочь хотя бы на один шаг продвинутся вперед", - считает Тасоев.

Собеседник агентства уточнил, что эксперты работают в Южной Осетии в течение недели. Они поделились опытом работы со следователями и специалистами генеральной прокуратуры, в частности по работе и обращению с радаром малоглубинного георадиолокационного зондирования. "Данным оборудованием в генпрокуратуре пользуются давно, но есть нюансы, которые необходимо было усовершенствовать. И это оборудование нам может помочь в обнаружении человеческих останков в каких-то потенциально возможных местах захоронения. Надо отметить, что работа с нашими специалистами из генеральной прокуратуры - это положительный опыт, который может в будущем нам помочь", - заключил омбудсмен.

О без вести пропавших

Координационный механизм по вопросам лиц, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990 и 2008 годов, был создан в 2010 году под эгидой МККК для обеспечения обмена информацией между российскими, югоосетинскими и грузинскими участниками с целью выяснения судьбы и местонахождения пропавших без вести.

С 1989 года по 2008 год в Южной Осетии числятся без вести пропавшими более 140 человек. Граждане Южной Осетии Солтан Плиев, Алан Хачиров и Алан Хугаев пропали во время грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году. Ранее власти закавказской республики объявили вознаграждение за информацию о без вести пропавших гражданах республики в размере 1 млн рублей за каждого.

Для прояснения судьбы без вести пропавших жителей Южной Осетии ОБСЕ ранее привлекла независимого эксперта по уголовным расследованиям Душана Игньятовича. По результатам работы он представил три доклада, согласно которым, "трое граждан республики - Плиев, Хачирови и Хугаев, пропавшие без вести в 2008 году, находились в руках грузинской полиции, и их следы необходимо искать в Грузии".

В апреле Южная Осетия на Женевских дискуссиях призвала международные организации оказать влияние на Грузию, чтобы та поспособствовала выяснению участи без вести пропавших граждан республики.