30 июня, 03:14

В двух районах Якутии произошло аварийное отключение электроэнергии

Специалисты определяют поврежденный участок

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Энергетики ведут восстановление электроснабжения Томпонского района Якутии, сообщили в пятницу в пресс-службе Центральных электрических сетей компании "Якутскэнерго".

"30 июня в 09:33 (03:33 мск) действием защиты отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Л-112 "Чурапча-Хандыга", в результате чего под ограничение попали населенные пункты Таттинского и Томпонского районов. В настоящее время специалисты путем оперативных переключений определяют поврежденный участок. Для восстановления электроснабжения Томпонского района персонал приступил к запуску дизельных электростанций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики восстановили электроснабжение жителей Таттинского района по временной схеме. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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