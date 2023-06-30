В монгольском регионе смягчили ограничения, введенные после выявления больного чумой

В национальном центре зоонозных инфекций уточнили, что ограничение на въезд и выезд остается только в поселении Бугат, откуда прибыл заболевший

УЛАН-БАТОР, 30 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в столице Гоби-Алтайского аймака (региона) Монголии городе Алтай после выявления случая заражения чумой, смягчен с учетом нормального самочувствия контактировавших с больным, но при этом продолжает действовать ограничение на въезд и выезд в сомон (поселение) Бугат, откуда прибыл пациент. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в национальном центре зоонозных инфекций.

"Специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Гоби-Алтайского аймака решила сократить срок действия режима повышенной готовности в аймачной столице городе Алтай, поскольку состояние здоровья 40 людей, контактировавших с заболевшим чумой, осталось в норме. Шестидневное ограничение на въезд и выезд остается только в сомоне Бугат, откуда вечером 26 июня прибыл заболевший", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью центра Энхбаярын Дулмаа.

Специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям на экстренном совещании ввела особый режим повышенной готовности с 02:00 27 июня. Власти ограничили въезд и выезд в аймак и запретили продажу спиртных напитков. За время действия режима анализы больного прошли детальное исследование в специализированной лаборатории и получили бактериологическое подтверждение 29 июня. В это время состояние больного начало улучшаться, а самочувствие контактировавших с ним жителей осталось в норме.

Гоби-Алтайский аймак Монголии находится на границе с Китаем и является одним из эпицентров чумы. С 2011-2022 годы в этом регионе зарегистрировали 14 случаев бубонной чумы.