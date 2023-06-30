Матвиенко: мировые религии должны объединить силы для противостояния агрессии радикалов

Председатель Совета Федерации отметила, что в России взаимоотношения государства с традиционными конфессиями выстроены гармонично, а также в полном соответствии с национальными и историческими особенностями

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Устранение и самоустранение традиционных религий от роли регулятора общественных отношений вызывает нарастание агрессивности радикалов и нормой становятся явления, считавшиеся ранее недопустимыми. Для противостояния этому необходимо объединение усилий всех мировых религий, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Либеральные игры с толерантностью, устранение, а порой и самоустранение традиционных религий, их организаций от роли регулятора общественных отношений и нравственных норм объективно вызывают лишь нарастание агрессивности разного рода меньшинств и радикалов", - написала спикер Совфеда в блоге, размещенном на официальном сайте палаты к 250-летию Указа Священного Синода "О терпимости всех вероисповеданий...". По мнению председателя Совфеда, и государство, общество Запада идут у них на поводу. "Объявляют новой нормой то, что еще недавно совершенно справедливо считалось патологией. Чтобы успешно этому противостоять, все мировые религии, считаю, должны объединить усилия", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что в многоконфессиональной России такого единения религий уже достигли. По мнению председателя СФ, оно основывается на традициях доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий.

"Сегодня есть все основания заявить, что в Российской Федерации взаимоотношения государства с традиционными конфессиями выстроены гармонично, в полном соответствии с национальными и историческими особенностями, современными реалиями, - уверена Матвиенко. - Православные, мусульманские, иудейские, буддистские организации нашей страны достойно несут высокую миссию, год от года расширяют свое общественное, социальное служение, заботятся о поддержании и укреплении межнационального и межрелигиозного согласия. По этому вопросу есть полное согласие".

Выбор Запада

Председатель верхней палаты парламента указала на то, что если в Швеции такой акт вандализма, как публичное сжигание Корана, "считается допустимым, не вызывает возмущения и общественного осуждения, совершается фактически при согласии властей", то в России неуважение к священным книгам и любые другие акции, порождающие межрелигиозную рознь, являются уголовно наказуемым преступлением. "Такая твердая позиция надежно обеспечивает стабильность, безопасность, устойчивость нашего Отечества", - констатировала сенатор.

Она добавила, что современный Запад выбрал другой путь: там отказались от традиционных, освященных мировыми религиями семейных, социальных, политических и моральных ценностей. "Тех, на которых стоит современная цивилизация. Вернее, пока еще стоит", - отметила Матвиенко.

Политик привела слова президента Владимира Путина о том, что мало просто гордиться тем живым духовным наследием, которое есть у России, его надо беречь, укреплять и развивать. Матвиенко заверила, что парламентарии активно ведут эту работу как внутри страны, так и в мире. "Придаем ей огромное значение, ведь вновь будущее человечества зависит не только и не столько от уровня развития технологий, экономики, социальной сферы, но прежде всего от духовно-нравственных ценностей, определяющих смысл бытия. Правильный их выбор - это сегодня, считаю, задача дня, и ее решение может дать лишь диалог, а не соперничество", - уверена спикер Совфеда.