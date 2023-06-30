В столичном сервисе "Социальный навигатор" появился раздел об услугах для участников СВО

Москвичи могут получить 11 социальных услуг по различным направлениям, помощь в реабилитации, сопровождаемом трудоустройстве, организации занятий адаптивной физической культурой, спортом, проведении досуга и многом другом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Раздел о бесплатных услугах для участников специальной военной операции и их семей появился на интерактивной онлайн-карте "Социальный навигатор" на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Онлайн-сервис "Социальный навигатор" столичного департамента труда и соцзащиты населения за три года стал незаменимым помощником для людей с инвалидностью, представителей старшего поколения, семей с детьми и приемных родителей. С его помощью москвичи узнают о доступных для них мерах социальной поддержки в учреждениях столицы, в том числе рядом с домом. Теперь интерактивная карта пополнилась информацией о бесплатных социальных услугах для участников СВО и их семей", - сказала она.

По ее словам, на территории Единого центра поддержки москвичи и их близкие могут получить комплексную помощь города, которую дополняют адресные услуги партнеров - 42 некоммерческих организаций - победителей конкурса грантов для НКО, реализующих проекты помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Заммэра также отметила, что благодаря таким программам жители могут получить 11 социальных услуг по различным направлениям и с помощью онлайн-карты найти адреса организаций, где окажут психологическую и юридическую поддержку, помощь в реабилитации, сопровождаемом трудоустройстве, организации занятий адаптивной физической культурой, спортом, проведении досуга и многом другом.

"Конкурс грантов для НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, прошел в столице весной текущего года. Его организует Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. По результатам конкурса грантовую поддержку от города на реализацию своих проектов получили 42 столичные НКО. Общий объем финансирования составил 90 млн рублей", - напомнила Ракова.

На интерактивной онлайн-карте социальных услуг для москвичей "Социальный навигатор" размещена 251 бесплатная услуга. Для удобства они разделены по 27 категориям по более чем 900 адресам в Москве. С помощью карты можно найти отделы трудоустройства, учреждения реабилитации, филиалы Московской службы психологической помощи населению, семейных центров и многое другое. Все социальные услуги города собраны на одной карте, что облегчает и ускоряет поиск необходимой информации.