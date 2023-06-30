В лесах 44 регионов России ожидаются повышенные риски пожарной опасности в июле

В Авиалесоохране отметили, что во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в июле в 44 российских регионах, включая Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом говорится в опубликованном в пятницу предварительном прогнозе Авиалесоохраны (входит в Рослесхоз).

"В течение месяца в 44 регионах России возможны риски превышения среднемноголетних параметров пожарной опасности в связи с условиями погоды. В течение июля жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров на территории Центрального федерального округа (на всей территории Тверской области, в северной части Смоленской области, северной части Ярославской области, на всей территории Воронежской и Белгородской областей, в южной части Курской области)", - говорится в прогнозе.

В Южном федеральном округе возрастает вероятность пожаров в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках, в северной части Краснодарского края, на всей территории Ростовской области, кроме юго-восточной части.

Кроме того, повышенные риски ожидаются в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областях, в южной части Карелии, южной и восточной частях Архангельской области, на всей территории Коми кроме юго-западной и северо-восточной частей. В Приволжском округе риски возрастают в северной и юго-восточной частях Кировской области, в южной части Пермского края, в южной части Удмуртии, в Татарстане, Ульяновской, Самарской областях, в западной части Оренбургской области, на всей территории Башкирии кроме южной части, в восточной части Саратовской области.

На Северном Кавказе в зоне риска Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, восточная часть Ставропольского края. На Урале - юго-восточная часть Ямало-Ненецкого округа, восточная часть Ханты-Мансийского округа. В Сибири под угрозой восточная часть Республики Алтай, западная часть Тувы, южная часть Хакасии, южная часть Кемеровской области, западная, юго-восточная и восточная часть Красноярского края, северо-западная и северная части Иркутской области. На Дальнем Востоке пожары возможны в восточной и северо-восточной частях Якутии, северной части Хабаровского края, западной части Магаданской области, западной части Камчатского края.

"Наличие высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров", - уточнили в ведомстве.