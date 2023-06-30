На Украине хотят поместить в СИЗО защищавшую УПЦ у Киево-Печерской лавры активистку

При этом накануне суд смягчил ей меру пресечения, заменив круглосуточный домашний арест ночным

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прихожанка канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктория Кохановская сообщила, что правоохранительные органы ходатайствуют о помещении ее в СИЗО на два месяца. При этом накануне суд смягчил ей меру пресечения, заменив круглосуточный домашний арест ночным.

"Среди ночи ко мне пришли и сообщили, что им не нравится решение апелляционного суда о моей ночном домашнем аресте. Они решили ни за что посадить меня на два месяца в СИЗО по делу явно провокационному и за поддельными материалами", - написала Кохановская в своем телеграм-канале.

Она также опубликовала видео, в котором пояснила, что ходатайство о заключении ее под стражу сроком на два месяца будет рассматриваться уже сегодня. По ее словам, правоохранители обвиняют ее в нарушении меры пресечения. Кохановская также выразила возмущение тем, что Служба безопасности Украины намерена открыть против нее уже третье дело, хотя активистка сама накануне стала жертвой нападения.

21 апреля суд поместил Кохановскую, которая активно отстаивала права УПЦ при провокациях у Киево-Печерской лавры, под домашний арест. 29 июня апелляционный суд изменил Кохановской меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил для нее требование носить электронный браслет. Прихожанка сразу из зала суда направилась в Киево-Печерскую лавру. В тот момент на ее ноге еще был электронный браслет, его должны были снять вечером. Таким образом, посещение монастыря до момента снятия браслета может рассматриваться как нарушение меры пресечения. Кроме того, у лавры Кохановская подверглась нападению со стороны провокатора, который распылил ей в лицо слезоточивый газ.

Украинские власти открыто ведут курс на запрет УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. В конце марта обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

С 30 марта сторонники УПЦ ежедневно собирались возле обители. Они оставались там до наступления темноты и часами пели псалмы и читали молитвы. У стен монастыря собирались и противники УПЦ, которые выкрикивали лозунги и оскорбления, старались заглушить религиозные песнопения и вели себя агрессивно, пытаясь спровоцировать конфликты.