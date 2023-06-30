В Росэнергоатоме сообщили, что число патрулей в Энергодаре не снизилось

Как отметил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, главное управление разведки Минобороны Украины пытается создать иллюзию, что Россия уйдет из Энергодара

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пытается создать иллюзию, что Россия уйдет из Энергодара, но число патрулей не уменьшилось, работа продолжается. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Ранее ГУР распространило информацию, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По его данным, с ЗАЭС уже уехали трое сотрудников Росатома и еще несколько работников станции. Также утверждается, что число патрулей в городе "постепенно уменьшается".

"Никакого уменьшения патрулирования нет, наоборот, оно более тщательно проводится, - сказал он. - ГУР это заявляет в контексте того, что мы бежим, а мы никуда не собираемся. Для РФ безопасность людей - это один из приоритетов".

Карчаа подчеркнул, что патрулирование продолжится для защиты мирных жителей города от действий Украины. "Мы понимаем хорошо, с кем имеем дело по ту сторону", - добавил он.

Об угрозе провокаций со стороны Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа в свою очередь отметил в беседе с ТАСС, что подобные утверждения со стороны президента Украины могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в конфликт.

В четверг глава военной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко объявил о начале учений, на которых будут отработаны действия служб при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Как ранее сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, аналогичные учения пройдут в Криворожском и Никопольском районах региона.