В Подмосковье взрывался газ в жилых домах 21 раз за последние 15 месяцев

Среди проблем областная прокуратура назвала случаи, когда жильцы не пускали газовщиков в квартиры для проверки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 20 взрывов бытового газа произошло в жилых домах в Подмосковье за прошедшие 15 месяцев, сообщает областная прокуратура.

"В 2022 - первом квартале 2023 года в жилых домах Московской области произошел 21 взрыв бытового газа, погибли 7 человек, 33 пострадали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бытовой газ подведен к более чем 2 млн квартир и 22 тыс. нежилых помещений. При этом договоры на техническое обслуживание газового оборудования заключены с 99,9% жителей многоквартирных домов Московской области.

Среди проблем прокуратура назвала случаи, когда жильцы не пускали газовщиков в квартиры для проверки, также выявлены нарушения в работе Госжилинспекции, местных властей и специализированных организаций при реализации полномочий в газовой сфере.