Эксперт назвал микротрещины возможной причиной взрыва на батискафе "Титан"

По сведениям агентства Associated Press, корпус батискафа неоднократно подвергался нагрузкам в течение примерно двух десятков предыдущих погружений

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Ассоциированный профессор Плимутского университета (Великобритания) Джаспер Грэм-Джонс считает, что причиной катастрофы батискафа "Титан" могли стать микротрещины. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, корпус батискафа толщиной 12,7 см неоднократно подвергался нагрузкам в течение примерно двух десятков предыдущих погружений, и каждое новое путешествие приводило к появлению новых микротрещин. "Это [появление микротрещин] может быть небольшим и незаметным для начала, но вскоре станет критическим и приведет к быстрому и неконтролируемому росту", - приводит агентство слова Грэма-Джонса. Компания OceanGate Expeditions рекламировала конструкцию "Титана" из углеродного волокна с титановыми заглушками как более легкую по весу и более эффективную в использовании для глубокого погружения. Ассоциированный профессор считает, что углеродные композиты имеют ограниченный срок службы при чрезмерных нагрузках или плохой конструкции, что приводит к концентрации напряжения, пишет Associated Press.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". Через три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США сообщило об обнаружении обломков рядом с "Титаником". Вскоре ведомство подтвердило, что это части пропавшего батискафа. Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.

На борту "Титана" находились президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.