На Урале забеги на сверхмарафонские дистанции по туристической тропе сделают ежегодными

Протяженность тропы "Сысертская сотня" составляет 100 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Соревнования на сверхмарафонских дистанциях по уральской 100-километровой туристической тропе "Сысертская сотня" планируется сделать ежегодными, сообщил ТАСС в воскресенье PR-специалист туркластеров Свердловской области Влад Бородин. Во время первого такого забега, который начался в субботу и завершился в воскресенье, двое спортсменов преодолели тропу за 18 часов - готовятся документы для фиксации рекорда.

"Ребята (спортсмены Александр Фефилов и Дмитрий Гвоздков - прим. ТАСС) пробежали всю тропу за 18 часов. <...> Мы будем организовывать каждый год соревнования на сверхмарафонские дистанции по нашей тропе, где каждый сможет установить не только личный рекорд, но и попытаться установить рекорды России и присваивать титул рекордсмена. Сейчас мы собираем все данные для подачи в реестр рекордов, чтобы парней внесли в него", - рассказал Бородин.

Он отметил, что маршрут оказался максимально экстремальный - 30 градусов тепла сменились ливнем и грозой, дороги размыло. Спортсмены стали первыми, кто пробежал всю тропу и поставил рекорд в тандемном забеге.

Фефилов является участником шоссейных марафонов и трейлраннинга. Гвоздков - участник забегов в Барселоне, а также различных марафонов и полумарафонов.

Проект первой кольцевой велопешеходной туристической тропы в Свердловской области реализуется с зимы 2022 года совместно с администрацией Сысертского городского округа, Управляющей компанией туристско-рекреационными кластерами Свердловской области и Агентством развития Сысерти в рамках развития туркластера "Большая Сысерть". За летний и осенний сезон прошлого года тропу посетили более 10 тыс. человек. Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.