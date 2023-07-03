Эксперт заявила, что в Якутии нужно провести ревизию методов прогноза весеннего половодья

По мнению доцента кафедры регионального управления и национальной политики факультета управления и политики МГИМО Раисы Шпаковой, полученные результаты должны дать ответ о действительном качестве каждой из имеющихся методик

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Ревизия существующих методов прогноза весеннего половодья на реках Якутии поможет улучшить систему реагирования на паводки и их профилактику. Такое мнение ТАСС высказала доцент кафедры регионального управления и национальной политики факультета управления и политики МГИМО Раиса Шпакова.

"Крайняя необходимость повышения качества прогнозирования весеннего половодья требует продолжения работ по совершенствованию методического обеспечения. Параллельно с разработкой новых методик целесообразно провести масштабную ревизию уже имеющихся. Данная работа должна состоять в сборе всех разработанных на сегодняшний момент методик и расчетах по ним за все прошлые годы с составлением так называемых ретро-прогнозов, то есть прогнозов "задним числом", - сказала Шпакова.

Полученные результаты за продолжительный период должны дать ответ о действительном качестве каждой из имеющихся методик, а возможно, и привести к их корректировке. "В последние годы наибольшую активность в сфере разработки методов прогнозирования весеннего половодья в Якутии проявляли специалисты Института физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук, поэтому целесообразно поручить возглавить координацию указанных работ именно этим специалистам в сотрудничестве с Якутским гидрометеорологическим центром", - считает эксперт.

Она отметила, что для выполнения рутинных расчетов могут быть привлечены студенты Северо-Восточного федерального университета.

"Такого рода ревизия позволит определить действительное положение с методическим обеспечением прогнозов весеннего половодья, критически осмыслить имеющиеся научные подходы и более эффективно построить будущую работу по совершенствованию методической базы прогнозов", - добавила Шпакова.

Проблемы прогнозирования

Формирование волны половодья - многофакторный процесс, определяемый широким набором природно-климатических условий, совокупность которых уникальна для каждого речного бассейна. Как отметила эксперт, в Якутии положение осложняется огромными размерами водосборов крупных и крупнейших рек при низкой плотности гидрометеорологической наблюдательной сети.

"Спецификой большинства крупных рек на этой территории является северное направление их течения, практически гарантирующее образование заторов льда при вскрытии, и, как следствие, усложнение динамики хода уровней воды во времени, которое с необходимостью требует более сложных подходов к разработке методик прогнозов", - отметила Шпакова.

Самый значительный объем методического материала по данной теме накоплен в Якутском гидрометцентре. Но есть и разработки ведомственных институтов. В частности, специалистами Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института в конце 1980-х - начале 1990-х годов были разработаны методики долгосрочного прогноза сроков вскрытия реки Лены и долгосрочного прогноза второй волны половодья на ней. В середине 2000-х годов специалистами того же института была предложена методика прогноза максимальных уровней воды весеннего половодья для рек Якутии на основе методов комплексного сравнительно-географического и статистического анализа с учетом спутниковой информации о заснеженности территории, которая частично была принята в практику прогнозирования.

Разработка методических основ прогнозирования весеннего половодья продолжилась и в последующие годы. Так, коллектив авторов из Института физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова в 2015 году предложил статистическую модель прогноза максимальных уровней в период весеннего половодья и ледохода на реке Лена у города Якутска. В 2020 году теми же авторами сделана попытка решить проблему долгосрочного прогноза с помощью такого популярного современного аналитического инструмента, как нейронные сети.

Как считает эксперт, проблема качественного долгосрочного прогноза максимальных уровней весеннего половодья сохраняет свою остроту. "Специфика гидрологических процессов обусловливает необходимость разработки методики отдельно для каждой реки (и даже для отдельных участков рек), и эта работа далеко не завершена", - считает кандидат географических наук. В отдельных случаях негативно сказывается ведомственная разобщенность авторов методических разработок и практиков-прогнозистов или недоведение их до "технологического" уровня, в результате чего отдельные методики остаются невостребованными.

Половодье в Якутии

Ранее группа ученых оценила суммарный ущерб от наводнений в Якутии с 1998 по 2022 год в 46,8 млрд рублей. Зоны затопления официально установлены для 123 поселений Якутии, в которых живет 61% населения региона.

За последние два десятилетия в Якутии произошло несколько крупных наводнений. Наивысший показатель ущерба за последнее десятилетие был зафиксирован в 2013 году, когда в результате весеннего половодья на Лене на территории Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Тогда затопило 55 населенных пунктов, пострадали 6 228 человек. В том же году произошло крупное дождевое наводнение в Верхоянье. Общая сумма ущерба по ценам 2013 года составила 3,38 млрд рублей.

В 2022 году населенные пункты в ряде районов Якутии пострадали при прохождении весеннего половодья и паводков, вызванных обильными осадками. В этом году на безопасное прохождение паводка в Якутии из регионального и федерального бюджетов предусмотрено около 200 млн рублей. Кроме того, на ремонт региональных и муниципальных дорог, размытых паводком, планируется направить 200 млн рублей.

Якутия - один из паводкоопасных регионов России. Особенно опасны весенние половодья, когда при вскрытии ледового покрова реки выходят из берегов. Причиной этому являются высокие уровни воды, особенно при формировании заторов льда.