В Новой Москве в деревне Алхимово построят МФЦ и центр инноваций

В двух центрах инновации и импортозамещения создадут около 700 рабочих мест

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Три многофункциональных комплекса (МФЦ) и два центра инновации и импортозамещения построят в составе жилого комплекса "Подольские кварталы" в Новой Москве в деревне Алхимово Рязановского поселения (НАО), сообщила в понедельник пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"На трех смежных земельных участках суммарной площадью около 3,6 га планируется построить три многофункциональных комплекса суммарной поэтажной площадью в общей сложности почти 42,5 тыс. кв. м. Кроме того, на земельном участке площадью 15,35 га на улице Сосновой, дом 5, планируется построить два центра инновации и импортозамещения. В сумме площадь двух центров составит почти 24 тыс. кв. м. В новых объектах можно размещать офисы, объекты науки, легкой промышленности, технопарки", - цитирует пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В двух центрах инновации и импортозамещения будет создано около 700 рабочих мест.