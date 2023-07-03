В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Городские власти призвали пешеходов и водителей проявлять особую осторожность, по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности из-за погодных условий, дождя и грозы, объявлен в Санкт-Петербурге 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"По информации Росгидрометцентра, до 23:00 03 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. До 21:00 4 июля - желтый уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Петербурга попросило пешеходов и водителей проявлять особую осторожность, по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП.

Как сообщил начальник Гидрометцентра города Александр Колесов в своем телеграм-канале, циклон пришел с запада, его центр сейчас над югом Финляндии. Поэтому сегодня в Петербурге будет самый холодный день с максимальной температурой только до плюс 20 градусов, самый ветреный, облачный и дождливый. На сегодняшнее утро в городе количество осадков уже составило 48% от нормы.

"Но циклон уходит на север, погода постепенно начнет улучшаться, хотя эта рабочая неделя вся с постоянными осадками, просто в другие дни их станет меньше. <…> Так как циклон медленно поднимается на север, то вся первая половина недели будет более прохладная с дневными температурами плюс 20-22 градуса, во второй половине недели станет немного теплее", - отметил специалист.