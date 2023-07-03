В США некоторые города отказались от фейерверков в День независимости из-за риска пожаров

В частности, Солт-Лейк-Сити и Боулдер решили вместо этого провести световое шоу дронов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Часть американских городов, в том числе Солт-Лейк-Сити (штат Юта), заменили фейерверки на световое шоу дронов в честь празднования Дня независимости из-за опасности пожаров в засушливых районах. Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Эрин Менденхолл.

Столица штата Юта в США в субботу провела первое в своей истории световое шоу беспилотников, приуроченное к празднованию 4 июля Дня независимости. "По причине роста пожарной опасности мы должны внимательнее относиться к качеству воздуха и возможности возникновения пожаров, - сказала Менденхолл телеканалу. - Мы применяем новые технологии, чтобы обеспечить безопасную альтернативу [праздников] для наших жителей".

Власти города Боулдера в штате Колорадо также приняли решение заменить пиротехнику на шоу дронов в этом году.

Это не первый раз, когда администрации городов США ищут более безопасные альтернативы запускам фейерверков. Так, в прошлом году три населенных пункта между Калифорнией и Невадой запускали световое шоу беспилотников.

4 июля жители Соединенных Штатов традиционно отмечают главный национальный праздник - День независимости США, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей независимость страны от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в одежду национальных цветов, а дома и улицы украшаются флагами США.