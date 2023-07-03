Bloomberg: на AirPods Pro появятся функции проверки слуха и измерения температуры

По информации агентства, Apple также намерена предложить слабослышащим клиентам использовать наушники в качестве слухового аппарата

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple дополнит AirPods Pro функциями проверки здоровья слуха и измерения температуры тела. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, устройство сможет воспроизводить разные тона и звуки, чтобы определить, насколько хорошо слышит его владелец, по аналогии с функцией электрокардиограммы, встроенной в Apple Watch. Компания также намерена предложить слабослышащим клиентам использовать AirPods Pro в качестве слухового аппарата. В 2022 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США смягчило ограничения на покупку слуховых аппаратов, разрешив их приобретение без рецепта врача, что сподвигло Apple начать разработки в этом направлении.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, на AirPods Pro будут установлены датчики, измеряющие температуру тела через ушной канал. Агентство отмечает, что данные будут более точными, чем собранные с помощью аналогичного датчика на запястье, встроенного в некоторые модели Apple Watch. Функция также поможет определить, есть ли у человека простуда или какое-либо другое заболевание.

Отмечается, что наушники с новыми функциями появятся в продаже нескоро, поскольку цикл обновления модели длится три года. Первые AirPods Pro были представлены в 2019 году, новая версия вышла в 2022 году. Внедрение новых медицинских технологий может занять несколько месяцев или даже несколько лет.