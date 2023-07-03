Владелец компании-производителя водок "Хортица" и "Первак" появился в базе розыска МВД РФ

В СК ранее сообщали, что Евгений Черняк обвиняется в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен, владелец компании по производству водок "Хортица" и "Первак" Евгений Черняк, который обвиняется в финансировании Вооруженных сил Украины с целью террористической деятельности в России, появился в базе розыска МВД России.

"Черняк Евгений Александрович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе ведомства. Название и номер статьи не указаны.

В СК ранее сообщали, что Черняк обвиняется в РФ в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России. Кроме того, в июне 2023 года он купил и поставил военнослужащим украинской армии товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц, они задержаны.

Евгений Черняк - украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, который является одним из крупнейших в Европе. Холдинг владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок "Хортиця", "Мороша" и "Первак". Global Spirits является собственником ликеро-водочного завода "Хортица" и Одесского коньячного завода.

Черняк с 2018 года также является ведущим YouTube-канала Big Money. По состоянию на 2020 год он входит в Топ-30 Forbes Украина.