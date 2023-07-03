В Москве на ВДНХ стартуют "Литературные среды" журфака МГУ

Первая лекция будет посвящена творчеству Михаила Булгакова и Максимилиана Волошина

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Цикл лекций журфака МГУ "Литературные среды" стартует на ВДНХ с 5 июля, лекции будут посвящены лучшим книгам о Второй мировой войне и нацизме и многому другому. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"В рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в павильоне "Рабочий и колхозница" 5 июля стартует цикл лекций журфака МГУ. Дебютная встреча будет посвящена творчеству Михаила Булгакова и Максимилиана Волошина", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что гости ВДНХ узнают об истории дружбы писателей, ложной репутации, создаваемой Волошину и Булгакову прижизненной критикой, и их посмертной судьбе. Одной из главных тем лекции станут многие переклички между произведениями Волошина и Булгакова: позиция гуманизма и одиночество "среди враждебных ратей", соотнесение событий в России с русской и мировой историей, обращение к образам и мотивам Библии, а также к творчеству русских писателей XIX века. Слушатели узнают о том, как складывалась прижизненная и посмертная литературная судьба Волошина и Булгакова.

"Лекция "Михаил Булгаков и Максимилиан Волошин: точки соприкосновения" начнется в 19:00. Вход свободный, по предварительной регистрации. В дальнейшем встречи цикла будут проходить по средам. Они будут посвящены лучшим книгам о Второй мировой войне и нацизме, биографии Федора Достоевского и многому другому. Подробную программу можно посмотреть на сайте", - добавили в пресс-службе.