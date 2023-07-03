Лауреата Нобелевской премии по литературе Марио Варгаса Льосу госпитализировали

Сын писателя Альваро Варгас Льоса сообщил, что его отец заразился коронавирусом

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник в Twitter его сын Альваро Варгас Льоса.

"Ввиду интереса средств массовой информации к состоянию здоровья нашего отца мы сообщаем, что с субботы он находится в больнице после того, как ему поставили диагноз COVID-19, - отметил сын 87-летнего писателя. - Его лечат отличные специалисты и сопровождает его семья".

Варгас Льоса родился в Перу в 1936 году. Ранее он получил испанское подданство, в настоящее время проживает в Мадриде. Произведения Варгаса Льосы переведены на десятки языков, экранизированы и отмечены многочисленными премиями. Среди его работ романы "Капитан Панталеон и Рота добрых услуг", "Скромный герой" и другие.