В российский геральдический реестр внесли герб и флаг Мелитополя образца 1884 года

Как отметили в администрации города, новый герб Мелитополя вернулся к своему историческому виду

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Геральдический совет при президенте РФ зарегистрировал новые герб и флаг Мелитополя Запорожской области, выполненные по образцу 1884 года. Об этом в понедельник сообщила в своем Telegram-канале администрация города.

"Новые геральдические символы города внесены в Государственный геральдический регистр РФ с присвоением регистрационного номера и выдачей свидетельства. Новый герб Мелитополя вернулся к своему историческому виду 1884 года. В верхней половине - черный двуглавый орел с соответствующими геральдическими символами Российской империи: орел увенчан тремя золотыми коронами, в лапах - золотые скипетр и держава, на груди - цепь со знаком ордена Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Евангелие и крест в нижней половине напоминают о поселении христиан в Мелитополе и его окрестностях в пору основания города". "Щит увенчан знаком города воинской славы - двумя скрещенными серебряными мечами с золотыми рукоятями", - сообщает администрация.