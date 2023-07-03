Делегация РФ: цифровая грамотность особенно важна ввиду гибридной агрессии Запада

Как заявил представитель делегации Иван Татаринов, на Западе "под политически мотивированный запрет" попали десятки российских телеканалов, "журналисты и редакторы регулярно пополняют санкционные списки"

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Цифровая и медийная грамотность жителей России в условиях гибридной агрессии коллективного Запада является жизненно необходимым навыком, обеспечивающим устойчивое функционирование общества и правопорядок. Об этом заявила в понедельник российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"В России медийная и цифровая грамотность в условиях полномасштабной гибридной агрессии со стороны коллективного Запада - не просто один из важных инструментов свободы выражения мнений. Это жизненно необходимый навык, обеспечивающий устойчивое функционирование общества, правопорядок, эффективное взаимодействие между социальными институтами и государством", - отметил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Иван Татаринов.

Постоянно повышать медийную и цифровую грамотность россиян вынуждает развязанная Западом "информационная война, направленная на дестабилизацию ситуации внутри России, разжигание недоверия к органам власти и внесение раскола в российское общество", продолжил дипломат. Он напомнил, что на Западе "под политически мотивированный запрет попали RT, Sputnik, десятки российских телеканалов", журналисты и редакторы регулярно пополняют санкционные списки. Гонениям "подвергаются те, кто осмеливается публично озвучить точку зрения, отличную от официальной западной линии", констатировал Татаринов, обратив внимание, что в некоторых странах, например в Латвии и Польше, "за инакомыслие можно оказаться за решеткой". На Украине спецслужбами "рекрутированы отъявленные преступники, занимающиеся психологическими атаками в интернете, кибербуллингом и массовым телефонным мошенничеством", отметил дипломат.

В Москве возмущены вскрывающимися фактами вмешательства американских спецслужб в деятельность социальных сетей, регулярно появляющимися свидетельствами "взаимодействия силовиков в западных странах с журналистами в нарушение этических и правовых норм", продолжил представитель делегации РФ. По его словам, систематическую цензуру осуществляют крупнейшие американские IT-компании, такие как Google, Meta (признана в РФ экстремистской) и ряд других. Татаринов обратил внимание на удручающий факт: профильные международные структуры "предпочитают игнорировать эту ситуацию". "Вместо того, чтобы реагировать на все происходящее, они по большей части предаются политически ангажированной полемике, дискредитируя тем самым свои институты", - заключил представитель делегации РФ.