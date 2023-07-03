На Симоновском Валу в Москве задерживаются трамваи

Это связано с падением дерева на пути

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Трамваи № 43 задерживаются на Симоновском Валу в Москве из-за упавшего дерева, их маршрут временно изменен. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Симоновском Валу (в районе остановки "Шарикоподшипниковская улица") из-за дерева, упавшего на пути, задерживаются трамваи № 43. Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, движение восстановлено.

"Восстановлено движение трамваев на Симоновском Валу", - говорится в сообщении.