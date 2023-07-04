На Камчатке установили ответственность за причинения вреда 18 видам микроорганизмов

Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. рублей до 50 тыс. рублей

ТАСС, 4 июля. Парламент Камчатского края внес поправки в закон "Об охране окружающей среды в Камчатском крае", расширив список охраняемых живых организмов 18 видами бактерий. Ранее закон защищал только редкие виды растений и животных, сообщает во вторник пресс-служба законодательного собрания края.

"Ранее в законе были указаны только краснокнижные животные и растения. Однако в нашу региональную Красную книгу занесены и редкие виды термофильных водорослей, а также микроорганизмы, которые встречаются в гидротермальных источниках. Это обязывало нас внести их в закон "Об охране окружающей среды", что мы и сделали на 22-й сессии", - цитирует пресс-служба председателя комитета по вопросам экологии краевого парламента Оксану Герасимову, инициировавшую внесение поправок.

Как поясняет пресс-служба заксобрания, в Красную книгу Камчатского края включены 18 видов термофильных бактерий и архей, а также термофильных цианобионтов.

Краевым законом установлен штраф за уничтожение краснокнижных видов животных и растений, за действия или бездействие, которые могут привести к их гибели или сокращению численности, а также за добычу, хранение, сбор, транспортировку без соответствующего разрешения. Размер штрафа для граждан составляет 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5-10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40-50 тыс. рублей.