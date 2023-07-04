Bloomberg: Испания опережает большинство стран ЕС в развитии зеленой энергетики

По данным агентства, королевство уже инвестировало более $19,5 млрд в производство зеленого водорода

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Большинство стран Евросоюза отстают от Испании в финансировании производства экологически чистого водорода. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Испания уже инвестировала более $19,5 млрд в производство зеленого водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, что является "самой амбициозной попыткой Европы внедрить подобные технологии для решения энергетических проблем". Однако, по мнению экспертов, эта политика слишком рискованна, "заходит слишком далеко и развивается чересчур быстро".

По данным Bloomberg, Испания является родиной каждого пятого стратегического водородного проекта в мире, уступая только США. Также недавно короли Испании Филипп VI и Нидерландов Виллем-Александер торжественно открыли новый морской коридор для транспортировки, в частности, зеленого аммиака, который производится из экологически чистого водорода.

Однако аналитики констатируют, что другие страны Европы сильно отстают, сообщает Bloomberg. Некоторые из них, включая Францию и Германию, отказываются от части так называемого зеленого соглашения Европейского союза, предусматривающего производство 10 млн тонн чистого водорода к 2030 году, из-за нарастающих политических разногласий.

Зеленый водород получают путем расщепления воды с применением технологии электролиза. Водород считается идеальным топливом с нулевым уровнем выбросов парниковых газов.