Воронежская область возьмет шефство над Белокуракинским районом в ЛНР

В ближайшее время туда направятся специалисты для оценки ущерба и объема восстановительных работ

ВОРОНЕЖ, 4 июля. /ТАСС/. Воронежская область возьмет шефство над Белокуракинским районом Луганской Народной Республики (ЛНР), в ближайшее время туда направятся воронежские специалисты для оценки ущерба и объема восстановительных работ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Увеличим число объектов, которые поможем восстановить в Луганской Народной Республике: у Воронежской области там появится еще один подшефный район - Белокуракинский. Скоро наши сотрудники выдвинутся туда для оценки ущерба, нанесенного территории киевским режимом. После этого будем понимать состав и объем работ, в первую очередь займемся тем, что напрямую влияет на качество жизни соотечественников", - написал он.

Гусев добавил, что Воронежская область справляется с экономическими вызовами и выполняет все социальные обязательства перед воронежцами, и работы в подшефных районах ЛНР проходят без ущерба интересам развития Воронежской земли.

Ранее Гусев сообщал, что в июне 2022 года регион подписал соглашения о сотрудничестве с Марковским, Меловским и Новопсковским муниципалитетами ЛНР. Воронежская область в 2022 году помогала им восстановить 33 социальных объекта, в том числе школы, детсады, больницы, а также 18 объектов коммунальной инфраструктуры. Первый транш на восстановительные работы составил 500 млн рублей. По данным Гусева, до конца 2023 года в подшефных районах отремонтируют почти 60 км дорог.