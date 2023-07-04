ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде школьников

Депутаты предлагают сделать бесплатной перевозку школьников при необходимости не только в сельских местностях, но и городах, вне зависимости от наличия общественного транспорта

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким внесли во вторник в Госдуму законопроект о бесплатном проезде школьников на городском общественном транспорте. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменение в закон "Об образовании в Российской Федерации", согласному которому бесплатная перевозка обучающихся школ при необходимости производится не только в сельских местностях, но и городах, вне зависимости от наличия общественного транспорта.

По словам авторов инициативы, в крупных городах важной проблемой являются расходы на общественный транспорт, пользование которым практически каждый день представляется весьма затратным. В результате увеличиваются расходы на то, чтобы ребенок смог добраться до школы и обратно.

В настоящее время бесплатный проезд школьников возможен в случае, если в населенном пункте отсутствует транспортная доступность до образовательной организации. Кабмин в своем заключении не поддержал законопроект, указав на то, что формулировка "при необходимости" в тексте документа "не отвечает принципам определенности, ясности и недвусмысленности законодательного регулирования, допускающая широкие пределы усмотрения", что может привести к снижению уровня обеспечения школьников бесплатными перевозками.